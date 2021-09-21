Natura Siberica заявила о сокращении выплат сотрудникам из-за простоя на производстве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Крупнейший производитель косметики в России Natura Siberica заявил о сокращении выплат сотрудникам. Как следует из официального заявления компании, с которым ознакомился ТАСС, данные меры связаны с тем, что производство и продажи компании находятся в простое.

"Группа компаний Natura Siberica объявляет о вынужденном сокращении выплат сотрудникам из-за того, что производство и продажи находятся в простое. Сотрудники, не имеющие возможности работать по не зависящим от компании причинам, будут получать две трети от оклада. Производство и магазины Natura Siberica вынужденно простаивают. На работу не могут выйти сотни сотрудников. Кризис вызван действиями миноритарного акционера, который заблокировал завод и лишил компанию права пользоваться своими торговыми знаками", - говорится в сообщении компании.