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Natura Siberica заявила о сокращении выплат сотрудникам из-за простоя на производстве

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Крупнейший производитель косметики в России Natura Siberica заявил о сокращении выплат сотрудникам. Как следует из официального заявления компании, с которым ознакомился ТАСС, данные меры связаны с тем, что производство и продажи компании находятся в простое.

"Группа компаний Natura Siberica объявляет о вынужденном сокращении выплат сотрудникам из-за того, что производство и продажи находятся в простое. Сотрудники, не имеющие возможности работать по не зависящим от компании причинам, будут получать две трети от оклада. Производство и магазины Natura Siberica вынужденно простаивают. На работу не могут выйти сотни сотрудников. Кризис вызван действиями миноритарного акционера, который заблокировал завод и лишил компанию права пользоваться своими торговыми знаками", - говорится в сообщении компании.

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