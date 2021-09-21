На Хайнане начали строительство новой клиники женского здоровья в медицинской зоне "Лэчэн"

САНЬЯ, 21 сентября. /ТАСС/. Церемония начала строительства международной клиники "Лэин" прошла в зоне международного медицинского туризма "Лэчэн" на Хайнане. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По его данным, новый центр будет специализироваться на женском здоровье. Он будет заниматься диагностикой, терапией, профилактическими процедурами, а также исследовательскими работами и внедрением новейших медицинских разработок.

Площадь комплекса составит около 1,5 гектара. Помимо амбулаторной терапии, комплекс также будет оказывать медицинскую помощь в собственном стационарном отделении, которое будет рассчитано на 120 мест.

Как заявил представитель оператора клиники, особые правовые условия свободного порта на Хайнане и зоны международного медицинского туризма "Лэчэн" в Боао позволят приглашать в центр на работу лучших специалистов из других стран, применять инновационные иностранные препараты и передовые виды терапии. Ожидается, что клиника начнет работу в 2022 году.

В феврале 2013 года Госсовет КНР одобрил инициативу по созданию в восточной части Хайнаня передового кластера в области здравоохранения. "Лэчэн" находится в нескольких минутах езды на автомобиле от места, где ежегодно проводится Боаоский азиатский форум, и считается медицинской визитной карточкой острова. В 2019 году эта особая зона приняла порядка 75 тыс. отдыхающих, а суммарный доход от основной деятельности больниц, санаториев и прочих учреждений, расположенных на ее территории, превысил 640 млн юаней (примерно 96 млн долларов), увеличившись в годовом исчислении на 75%.