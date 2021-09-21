Bloomberg: Netflix намерен выкупить права на экранизацию повестей Роальда Даля

ТАСС, 21 сентября. Американский стриминговый сервис Netflix ведет переговоры о покупке прав на экранизацию произведений покойного британского писателя Роальда Даля, включая повесть "Чарли и шоколадная фабрика" (Charlie and the Chocolate Factory, 1964). Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, о сделке может быть объявлено в ближайшие дни. Компания уже заключала договор на три года с компанией The Roald Dahl Story, распоряжающейся произведениями писателя. Тогда Netflix заплатил правообладателю от $500 млн до $1 млрд. Если Netflix подпишет новое соглашение, это может стать самым крупным приобретением сервиса, отмечают источники.

Агентству пока не удалось получить комментарий от родственников Даля. На данный момент Netflix занимается съемкой фильма "Матильда" по мотивам одноименной повести писателя.

Роальд Даль умер в 1990 году в возрасте 74 лет. Он был известен благодаря своим книгам для детей, написанным с долей черного юмора. Некоторые из его произведений, такие как "Чарли и шоколадная фабрика" и "Джеймс и гигантский персик" (James and the Giant Peach, 1961), были экранизированы.

Netflix - компания, которая предлагает для просмотра главным образом сериалы, демонстрируемые на мультимедийной платформе по платной подписке. Она была основана в 1997 году, с 2013 года производит собственные сериалы с привлечением ведущих режиссеров, а также фильмы и телепрограммы. Сервис действует в 190 странах, включая Россию.