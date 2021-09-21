Си Цзиньпин: Китай откажется от строительства угольных электростанций за рубежом

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Китай не будет участвовать в проектах по строительству новых угольных электростанций за рубежом для снижения уровня выбросов парниковых газов на планете. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая во вторник на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"КНР усилит поддержку другим развивающимся странам в развитии зеленой экономики и низких уровней выбросов углеводорода и не будет строить новых угольных электростанций за рубежом", - сказал он.

"Китай будет стремиться достичь пика в выбросах углеводорода до 2030 года, а до 2060 года выйти на углеродную нейтральность. Это потребует очень большой работы. И мы сделаем все необходимое для достижения этих целей", - резюмировал глава государства.

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов, не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса. В ноябре этого года Великобритания примет 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в Глазго.