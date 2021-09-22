В Новосибирске пройдет десятый международный форум территорий развития

НОВОСИБИРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Десятый международный форум территорий развития и инвестиций InPark-2021 пройдет в Новосибирске с 22 по 24 сентября. В мероприятиях примут участие представители 56 регионов России. Гости обсудят новые механизмы правительства РФ по реструктуризации федеральных и предоставлению инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

"Хочу отметить, что в этом году форум особенно имеет практическую направленность. Это не только экскурсии, обмен опытом, программы. В этом году мы обсуждаем инфраструктурное меню правительства Российской Федерации - новые механизмы по реструктуризации федеральных кредитов, по инфраструктурным бюджетным кредитам", - сказал министр.

В первый день форума состоятся экскурсии по четырем основным индустриальным площадкам региона. Во второй и третий день пройдет деловая программа, которая в текущем году будет включать несколько новых форматов. В частности, впервые пройдет профессиональная стажировка для региональных агентств инвестиций и корпораций развития Новосибирской области. Также будет проведен модуль стартовавшей в июле методической программы подготовки "Лидеры развития инфраструктуры" Минпромторга России. Она направлена на создание в регионах команд со знаниями о развитии парковых проектов. Участниками программы являются 33 региона страны.

"В рамках юбилейного форума InPark мы подведем итоги развития отрасли за 10 лет, а также проведем методическую программу Минпромторга России "Лидеры развития инфраструктуры". Участники программы познакомятся с успешно реализованными проектами, пообщаются с профильными экспертами и смогут стать частью большой команды", - сказал замдиректора департамента региональной промышленной политики проектного управления Минпромторга России Денис Цуканов.

Предполагается, что участниками форума станут около 300 человек из 56 регионов России, в том числе представители Минпромторга и Минэкономразвития России. Они обсудят перспективы парковых проектов в России, тренды развития промышленной инфраструктуры, меры государственной поддержки. Итоги форума будут в дальнейшем переданы для работы в Правительство РФ.