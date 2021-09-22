СМИ: Великобритания может присоединиться к торговому соглашению США, Мексики и Канады

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Великобритания может направить усилия на присоединение к торговому соглашению Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA), вместо того, чтобы пытаться заключить полноценное соглашение о свободной торговле только с США. Об этом сообщило во вторник агентство PA со ссылкой на неназванный британский дипломатический источник.

"Есть много возможностей, чтобы сделать это [заключить торговое соглашение]. Вопрос в том, готова ли американская администрация. Мяч на стороне США. Чтобы танцевать танго, нужны двое", - отметил источник агентства. Газета Daily Telegraph, которая во вторник вечером приводит те же самые цитаты источника в Форин оффисе, делает вывод, что подобные заявления могут означать, что шансы на заключение выгодной для Лондона торговой сделки с Вашингтоном уменьшаются.

Во вторник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон перед переговорами в Белом доме с президентом США Джо Байденом отказался отвечать на вопрос, может ли соглашение о свободной торговле между Лондоном и Вашингтоном быть заключено до 2024 года. Ранее Джонсон, один из лидеров кампании 2016 года за выход Великобритании из состава ЕС, называл именно торговую сделку с США одним их самых главных преимуществ Brexit.

Предупреждение от Байдена

Газета Financial Times в этой связи обращает внимание на то, что Байден перед началом встречи с Джонсоном во вторник предупредил его о необходимости выполнения Лондоном условий протокола по Северной Ирландии, подписанного с Евросоюзом в рамках соглашения о Brexit. Причем, подчеркнул президент, по этому поводу в Вашингтоне есть консенсус между Демократической и Республиканской партиями.

"Я совершенно не хотел бы видеть, и, позволю себе добавить, многие из моих коллег-республиканцев не хотели бы видеть изменения ирландских договоренностей, результатом которых может быть закрытая граница в Ирландии", - сказал глава американской администрации.

Правительство Великобритании добивается от Евросоюза радикального пересмотра положений североирландского протокола, считая, что в нынешнем виде он создает политические, социальные и экономические трудности для Ольстера, входящего в состав Великобритании и граничащего с Республикой Ирландия, являющейся членом ЕС.

Североирландский вопрос и Brexit

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе Соединенного Королевства, осталась частью таможенной территории ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Республикой Ирландия, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства.

Обеспечить прозрачность границы на острове Ирландия было необходимо, чтобы сохранить Белфастское соглашение 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Ольстере. Британские эксперты опасаются, что трудности с имплементацией протокола по Северной Ирландии могут перерасти в полноценный политический кризис в регионе.