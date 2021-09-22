Эксперты: россияне все больше предпочитают отечественные интернет-магазины китайским

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россияне все больше предпочитают российские онлайн-магазины и маркетплейсы зарубежным, при этом в структуре трансграничной онлайн-торговли доля китайских магазинов снизилась до 63,7% против 72,9% год назад. Об этом говорится в исследовании банка "Хоум кредит" (есть в распоряжении ТАСС).

"Мы видим, что, несмотря на определенные коррективы, вызванные снятием коронавирусных ограничений, онлайн-шопинг становится не только все более популярным способом совершения покупок, но и более повседневным. <…> Кроме того, российские онлайн-магазины и маркетплейсы получили за последний год значительный стимул для своего развития и смогли достойно конкурировать с зарубежными площадками. В первую очередь, речь идет о китайских конкурентах", - отмечает аналитик банка "Хоум кредит" Станислав Дужинский.

Помимо заметного снижения доли китайских магазинов, в исследовании отмечается некоторое увеличение доли покупок в онлайн-магазинах других стран по сравнению с 2020 годом. Так, доля магазинов в США увеличилась до 19,7% против 17,4%, в Великобритании - 8,8% против 5,6%, в Германии - 7,8% против 4,1%. Аналитики банка полагают, что, скорее всего, корректировка этих показателей связана с восстановлением транспортного сообщения с этими странами.

Опрос также показал, что доля людей, которые совершают онлайн-покупки, уменьшилась до 61,7% против 69,1% год назад. Аналитики банка связывают это сокращение с ростом трафика в офлайн-магазинах на фоне снижения эпидемиологических ограничений. Основные причины отказа от интернет-покупок, на которые ссылались респонденты, - привычка покупать в обычном магазине и нежелание брать вещи без примерки и осмотра. При этом те, кто покупает онлайн, стали делать это чаще: 40,6% опрошенных сказали, что с начала эпидемии они стали чаще покупать онлайн (34% год назад).

Больше всего товары и услуги в интернете покупает молодежь. В группе респондентов в возрасте от 18 до 25 лет их доля составила 76,5%. В группах 26-35 и 36-45 лет этот показатель равен 75,2% и 67,5% соответственно. Люди старшего возраста чаще покупают в "обычных" магазинах. Только 51% среди респондентов от 46 до 55 лет покупает онлайн. В группе от 56 до 65 лет этот показатель снижается до 28,4%. А среди респондентов старше 65 лет готовы покупать в интернете только 15,7%.

Онлайн-покупки постепенно становятся повседневными, говорится в исследовании. В текущем году по сравнению с 2020 годом отмечен рост доли продовольственных товаров и сервисов доставки готовой еды, а также доли бумажных книг и спортивного инвентаря, одежды. Доля бытовой электроники и средств связи, которые были особенно востребованы в локдаун, уменьшилась.

Существенно снизилась средняя сумма онлайн-покупки: с 6,403 тыс. рублей в 2020 году до 4,795 тыс. рублей в 2021 году, что объясняется изменением структуры спроса - ростом более дешевых продуктов питания и сервисов доставки.

В телефонном опросе клиентов банка "Хоум кредит" приняли участие 739 респондентов в восьми федеральных округах.