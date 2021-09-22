"Известия": правительство готово поощрить раздельный сбор мусора отменой налога

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поддержала проект Минприроды по отмене НДС для тех, кто занимается раздельным сбором мусора и сдает металлолом, пластик, макулатуру, стекло и резиновую крошку. Минфин, Минпромторг и Минприроды России должны подготовить соответствующие поправки в законодательство до 28 сентября, сообщает газета " Известия " со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера.

Как пояснили "Известиям" в пресс-службе Минприроды, в России утилизируется только 7% отходов. Инициатива министерства направлена на снижение уровня мусора, скапливающегося на полигонах. Как утверждают представители Российского экологического оператора (РЭО), правительство готово отменить налог для заготовителей и снизить - для переработчиков. "Это даст серьезный толчок для использования вторичного сырья по сравнению с первичным, толчок для развития переработки, потому что, по сути, извлекать ресурсы из отходов станет на 20% выгоднее", - рассказали газете в РЭО. При реализации вторичного сырья НДС для переработчиков будет снижен до 10%, уточняют в Минприроды.

Инициативу также поддержал Союз переработчиков пластмасс, глава которого Петр Базунов обратил внимание, что отходы потребления людей сложнее контролировать и перерабатывать, чем отходы промышленных производств. Последние самостоятельно занимаются сортировкой и переработкой мусора, в то время как отходы потребления людей необходимо разделять, мыть и дробить до продажи переработчикам. Эксперт также отметил важность популяризации раздельного сбора отходов населения и прекращения их смешивания для снижения уровня захоронений мусора на полигонах.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) выступил за полную отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со сдачи всех видов вторичного сырья. Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.