Президент Аргентины назвал страну жертвой "долгоцида" из-за предоставленного МВФ кредита

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество должно разработать новый подход к государственным задолженностям, чтобы страны не становились жертвами "долгоцида", как Аргентина из-за кредита, предоставленного Международным валютным фондом (МВФ). С таким заявлением выступил во вторник президент Аргентины Альберто Фернандес на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я поднимаю тему внешнего долга с особой болью, находясь в Аргентине, которую втянули в токсичные и безотвенноственные долги перед МВФ. Чтобы мир представлял масштабы этого "долгоцида", хочу напомнить одну цифру. МВФ одобрил Аргентине непосильный долг в размере $57 млрд, что эквивалентно всему, что выделил фонд 85 странам за год пандемии", - сказал Фернандес в видеообращении.

"В связи с этим случаем "долгоцида" я хочу подчеркнуть, как важно возродить принципы устойчивости долга, которые были рассмотрены и закреплены ООН в резолюции 69/319 в 2015 году", - добавил аргентинский лидер. Он также заявил, что выступает за создание "многостороннего инклюзивного соглашения, которое может окончательно решить вопросы, касающиеся реструктуризации государственных долгов". По мнению Фернандеса, без "реконфигурации мировой финансовой архитектуры" невозможна эффективная борьба с изменением климата.

Аргентина уже несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты предыдущий президент Аргентины Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. Фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, направленных на снижение инфляции и дефицита бюджета.

В 2019 году в Аргентине прошли президентские выборы, на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. Он заявил, что считает нужным договориться с кредиторами об отсрочке выплат, чтобы дать экономике Аргентины возможность развиться и погасить долги. На данный момент соглашение с фондом достигнуто не было.