СМИ: китайский девелопер Evergrande выплатит часть дивидендов 23 сентября

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Китайская девелоперская компания Evergrande Group выплатит часть дивидендов по долговым обязательствам 23 сентября. Об этом сообщил в среду информационный портал Sina.

По его данным, это решение касается облигаций, выпущенных с 23 сентября прошлого года по 22 сентября текущего. Размер соответствующей эмиссии ценных бумаг, как уточняется, составляет 4 млрд юаней ($618 млн по текущему курсу).

Evergrande Group - одна из крупнейших девелоперских компаний КНР. Объем ее долговых обязательств достиг критической отметки, в связи с чем возник риск банкротства. На этой неделе она должна выплатить $83,5 млн по облигациям со сроком погашения в марте 2022 года. 29 сентября Evergrande предстоит выплатить еще $47,5 млн по другой серии ценных бумаг.

14 сентября Evergrande Group сообщила на Гонконгской фондовой бирже, что две из ее дочерних компаний не выполнили гарантийные обязательства по продуктам управления капиталом на 934 млн юаней (около $145 млн). Согласно заявлению, это может привести к перекрестному дефолту (невыполнение одного долгового обязательства рассматривается как дефолт и по другому), что крайне негативно отразится на деятельности Evergrande Group.