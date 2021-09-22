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Nikkei: японский регулятор усилит надзор за банком Mizuho из-за серии сбоев

За 2021 год этот банк семь раз столкнулся со сбоями в работе банкоматов

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Управление финансовых услуг Японии намерено усилить надзор за третьим по величине банком в стране Mizuho из-за серии сбоев в его работе, которые произошли в этом году. Об этом сообщила в среду газета Nikkei.

В частности, регулятор возьмет компьютерную систему банка под свой контроль, чтобы проверить ее и детально изучить причины возникновения неполадок. Кроме того, управление и Mizuho активизируют обмен информацией с целью предотвращения сбоев в будущем.

За 2021 год японский банк семь раз столкнулся со сбоями в работе банкоматов.

Mizuho входит в тройку крупнейших банков Японии, размер его общих активов составляет около 193 трлн иен (около $1,75 трлн). Крупные сбои в его работе возникали в 2022 и 2011 годах. В 2019 году банк провел масштабное обновление своих рабочих систем.

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