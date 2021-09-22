Вьетнамские авиакомпании заключили соглашения стоимостью свыше $2 млрд с партнерами из США

ХАНОЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Вьетнамские авиакомпании заключили соглашения стоимостью свыше $2 млрд с партнерами из Соединенных Штатов на поставку авиационных двигателей и предоставление сервисных услуг. Об этом сообщило в среду Вьетнамское информационное агентство (ВИА).

Подписание документов прошло в Нью-Йорке в присутствии президента Вьетнама Нгуен Суан Фука, который прибыл в США для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. По информации ВИА, частная вьетнамская авиакомпания Bamboo Airways и американская компания GE Aviation подписали контракт на поставку двигателей GENx для широкофюзеляжных самолетов Boeing 787-9 Dreamliner и комплексное техническое обслуживание лайнеров этого типа стоимостью около $2 млрд. Парк авиалайнеров Boeing 787-9 будет эксплуатироваться на прямом рейсе между Вьетнамом и США, о скором запуске которого официально объявила Bamboo Airways.

Другая частная вьетнамская авиакомпания Vietjet Air и компания CFM International заключили соглашение стоимостью $260 млн о предоставлении услуг технического обслуживания новых авиационных двигателей. CFM International является ведущим мировым поставщиком авиадвигателей, а также основным поставщиком почти 100 самых современных самолетов для авиапарка Vietjet Air. Долгосрочное стратегическое сотрудничество между этими компаниями, общая стоимость которого на сегодняшний день оценивается уже в $18,5 млрд, внесло важный вклад в развитие торговых отношений между Вьетнамом и США, способствуя обеспечению баланса взаимной торговли.