Законопроект о вторичных материальных ресурсах внесут в Госдуму до конца года

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российское правительство готовит законопроект о вторичных материальных ресурсах (ВМР), который планируется направить на рассмотрение Госдумы до конца года. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Документ направлен на развитие системы обращения с вторичными материальными ресурсами. Законопроект расширит понятийный аппарат и закрепит два термина: "вторичное сырье" и "вторичные материальные ресурсы". Первый определяет переработанную продукцию, второй - отходы, пригодные для ее получения. Новое правовое регулирование позволит увеличить вовлечение вторсырья в переработку и эффективнее проводить работу по сокращению захоронения отходов", - заявила Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении. Законопроект планируется внести в Госдуму до конца года.

Кроме того, законопроектом не допускается захоронение вторичных материальных ресурсов. Документ регулирует использование отходов не только потребления, но и производства, которые образуются в результате хозяйственной деятельности. Как отметила Абрамченко, ежегодно в стране накапливается более 8 млрд тонн отходов производства, в частности, от промышленных объектов и строительства.

"При этом необходимо четко разграничить, когда именно побочные продукты производства становятся фактически товаром, а когда - опасными отходами. Это необходимо, чтобы исключить риски попадания заброшенных промышленных объектов, как, например, "Усольехимпром" в Иркутской области, как объекта с якобы полезным вторичным ресурсом", - добавила Абрамченко.

Также в проекте закона прописано, что право собственности на ВМР, складируемые в местах их сбора, пунктах приема или накопления, получает лицо, которое организовало этот пункт сбора, или владелец оборудования. Это побудит извлекать из ресурсов максимум полезных компонентов и инвестировать в переработку.

После обсуждения и доработки законопроекта он будет направлен в Госдуму. Далее правительством будут разработаны правила обращения с ВМР, по которым затем будут составлены информационно-технические справочники таких ресурсов. Контроль за соблюдением правил обращения с ВМР будет осуществлять Росприроднадзор.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.