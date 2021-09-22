WP: хакеры из России атаковали продовольственную компанию в США

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники утверждает, что хакерская группировка BlackMatter, якобы базирующаяся в РФ, взломала системы американской компании New Cooperative и потребовала от нее $5,9 млн, пригрозив раскрыть похищенные данные. Соответствующий материал опубликован во вторник в электронной версии издания.

По версии газеты, хакеры применили вирусы-вымогатели и заблокировали компьютеры фирмы, которая базируется в штате Айова и специализируется на поставках сельскохозяйственной продукции. В материале отмечается, что компании удалось восстановить часть систем. Это позволило ей возобновить некоторые операции. Однако в целях предосторожности компьютерные сети компании отключены, что затрудняет работу.

Как утверждается в материале, хакеры сообщили, что опубликуют похищенную у New Cooperative информацию, в том числе финансовые данные и сведения о технологических разработках, если не получат $5,9 млн. Группировка требует выплаты средств к 25 сентября. Согласно оценкам, приведенным газетой, атака на компанию не должна значительным образом повлиять на рынки сельскохозяйственной продукции в США.

По сведениям издания, представители New Cooperative попытались вступить в переговоры с хакерами в понедельник и заострить внимание на том, что она является частью "важнейшей инфраструктуры" США. Представители фирмы настаивали на том, что в связи с этим группировка должна отказаться от требований выплаты средств. Чем завершились эти переговоры, в материале не уточняется.

Президент США Джо Байден в июне заявил, что передал российскому коллеге Владимиру Путину на саммите в Женеве перечень из 16 типов объектов инфраструктуры, на которые, согласно предложению американской стороны, будут запрещены кибератаки. На своей пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом Путин отметил, что Москва и Вашингтон могут договориться о "правилах поведения" в сферах стратегической стабильности, кибербезопасности и региональных конфликтов.

Как сообщила 9 июля пресс-служба Кремля, в ходе телефонной беседы президентов РФ и США был "продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью". В сообщении также указывалось, что с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США "должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права".