"Известия": общественники требуют от Минтранса ограничения работы двух авиакомпаний

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ получил запрос на приостановление выдачи разрешений на полеты авиакомпаниям "Уральские авиалинии" и "Якутия". Требование поступило от объединения пассажиров и обусловлено нарушениями безопасности полетов и задержками рейсов компаний, сообщает газета "Известия" в среду со ссылкой письмо председателя Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Ильи Зотова министру транспорта России Виталию Савельеву.

В Минтрансе подтвердили получение обращения Зотова, требующего от министерства обеспечения безопасности пассажиров. В своем письме Зотов отметил, что в случае неудовлетворения требования "авиакомпании будут по-прежнему игнорировать безопасность полетов и задерживать свои рейсы, как это будет выгодно перевозчику".

Ространснадзор в своем отчете об авиакомпании "Якутия" подтвердил, что руководство компании не может "надлежащим образом исполнять свои должностные обязанности по обеспечению безопасности и регулярности полетов". Руководство компании было изменено после обращения руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина к главе Республики Якутия Айсену Николаеву.

Компания "Уральские авиалинии" в мае-августе 2021 года совершила 25,65 тыс. рейсов, более 65% которых были выполнены с опозданием на 15 и более минут, о чем свидетельствуют показатели европейского поставщика авиационных данных OAG. Более 15% рейсов были задержаны на два и более часа.

Несмотря на нарушения данных авиакомпаний, против них не было введено санкций. По данным Минтранса, решение об отказе в выдаче и изменении допуска авиакомпании может быть принято министерством в случае выполнения более 10% рейсов с задержками по вине авиакомпании в течение одного года.

"Уральские авиалинии" - один из крупнейших российских авиаперевозчиков. География полетов насчитывает более 200 направлений. Авиакомпания "Якутия" на 100% принадлежит правительству республики. Она создана в 2002 году на базе "СахаАвиа" и "Якутских авиалиний". Ранее глава Якутии Айсен Николаев высказал недовольство работой региональной авиакомпании "Якутия". Он отметил задержки рейсов, невыполнение рейсов в северные районы на протяжении недель.