Ключевой порт Хайнаня представил стратегию развития поставок новых компонентов

ХАЙКОУ /Китай/, 22 сентября. /ТАСС/. Зона экономического развития глубоководного порта "Янпу" на северо-западном побережье южнокитайской провинции Хайнань представила стратегию развития регулярных поставок компонентов из новых материалов, нацеленную на формирование эффективных производственных цепочек с участием поставщиков второго и третьего уровня [изготовители полуфабрикатов, деталей и узлов для сборки на конвейерах конечной продукции]. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По его данным, планы по расширению списка производителей, участвующих в выпуске наукоемкой продукции Хайнаньского порта свободной торговли, обсуждались на отраслевой презентации, которая была проведена в Шанхае. На ней присутствовали представители таких крупных нефтехимических корпораций, как китайская Sinopec и саудовская Sabic, а также химического конгломерата Sinochem, компаний Shanghai Huayi и Chambroad Petrochemicals, немецкой Lanxess и американской Honeywell.

"Мы намерены четко координировать усилия при формировании [эффективных] цепочек поставок, способствовать развитию компаний-поставщиков", - заявил секретарь промышленного комитета зоны экономического развития "Янпу" Чжоу Цзюньпин. По его словам, эта международная логистическая и индустриальная площадка ожидает новых инвесторов, активно создавая благоприятные условия для коммерческой деятельности. Как уточнил Чжоу Цзюньпин, ключевая портовая зона Хайнаня будет активно внедрять новые технологии, расширять перечень экологичных товаров с большой добавленной стоимостью.

"Наша индустриальная площадка проводит стимулирующую политику по отмене пошлин и снижению налогового бремени для инвесторов и торговых партнеров, участвующих в поставках компонентов из новых материалов. Мы предлагаем привлекательные и безопасные условия для развития компаний, это касается как китайских, так и для зарубежных предприятий", - подытожил замглавы канцелярии стратегических исследований при промышленном комитете зоны "Янпу" Е Ян.

"Янпу" находится на территории города Даньчжоу (северо-запад острова), административно напрямую подчиняясь властям провинции. Он обеспечивает порядка 45% внешнего товарооборота Хайнаня и около 20% от привлекаемых провинцией иностранных инвестиций. Прилегающая к его территории зона экономического развития играет важную роль в развитии транспортной сети Китая: в соответствии с планом правительства КНР, к 2035 году этот порт превратится в ключевой пункт по распределению потока грузов из различных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году он станет транспортным узлом регионального значения, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров.