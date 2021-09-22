Кабмин выделил более 5 млрд рублей на поддержку жителей ДФО, пострадавших от паводка

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 5 млрд рублей жителям Забайкалья и Еврейской автономной области (ЕАО), которые пострадали от паводка в 2020 и 2021 году. Об этом сообщает в среду пресс-служба кабмина.

"Правительство продолжает оказывать поддержку дальневосточным регионам, жители которых пострадали из-за сильных паводков. Очередной транш из резервного фонда получит Забайкальский край. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Забайкальскому краю выделили 4,28 млрд рублей, большая часть средств будет направлена на предоставление прямых выплат людям, оставшимся без жилья. Еще 350 млн рублей пойдет на капитальный ремонт поврежденных стихией домов и квартир. Направленные средства помогут почти 2 тыс. семей, уточнили в правительстве.

"Также подписано распоряжение о выделении 922 млн рублей Еврейской автономной области. Эти деньги позволят поддержать жителей ЕАО, которые пострадали из-за паводков в прошлом году", - сообщает пресс-служба.

Ранее на заседании кабмина премьер-министр сообщил о направлении помощи указанным регионам.

Этим летом неблагоприятная паводковая обстановка сложилась в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Амурской области и в Хабаровском крае. В зону подтопления попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований.