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Кабмин выделил более 5 млрд рублей на поддержку жителей ДФО, пострадавших от паводка

Так, Забайкальскому краю выделили 4,28 млрд рублей, большая часть средств будет направлена на предоставление прямых выплат людям, оставшимся без жилья

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 5 млрд рублей жителям Забайкалья и Еврейской автономной области (ЕАО), которые пострадали от паводка в 2020 и 2021 году. Об этом сообщает в среду пресс-служба кабмина.

"Правительство продолжает оказывать поддержку дальневосточным регионам, жители которых пострадали из-за сильных паводков. Очередной транш из резервного фонда получит Забайкальский край. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Забайкальскому краю выделили 4,28 млрд рублей, большая часть средств будет направлена на предоставление прямых выплат людям, оставшимся без жилья. Еще 350 млн рублей пойдет на капитальный ремонт поврежденных стихией домов и квартир. Направленные средства помогут почти 2 тыс. семей, уточнили в правительстве.

"Также подписано распоряжение о выделении 922 млн рублей Еврейской автономной области. Эти деньги позволят поддержать жителей ЕАО, которые пострадали из-за паводков в прошлом году", - сообщает пресс-служба.

Ранее на заседании кабмина премьер-министр сообщил о направлении помощи указанным регионам.

Этим летом неблагоприятная паводковая обстановка сложилась в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Амурской области и в Хабаровском крае. В зону подтопления попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЗабайкальский крайХабаровский крайАмурская областьЕврейская автономная область
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