Власти рассматривают две площадки для строительства нового аэропорта Иркутска

ИРКУТСК, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области рассматривают две площадки под строительство нового аэропорта Иркутска, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в среду на сессии Законодательного собрания.

"Мы предварительно имеем два земельных участка: [деревня] Позднякова и Ключевая Падь. Но пока эти вопросы на федеральном уровне на находят своего подтверждения, потому что часть площадок сегодня не согласовываются двумя министерствами, в том числе министерством транспорта. Ищем выходы. Для нас приоритеты поставлены, что до конца года мы должны найти площадку, согласовать все условия, которые есть. Больше склоняемся к Позднякова", - сказал Кобзев.

Он отметил, что заключен контракт с компанией, которая консультирует власти в вопросах развития иркутского авиаузла, ведет переговоры со всеми заинтересованными ведомствами, в том числе на федеральном уровне и, в частности, по вопросу выбора места для строительства.

В августе, проводя в Иркутске совещание по вопросам транспортной безопасности, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев говорил, что рассчитывает на решение иркутскими властями до конца 2021 года вопроса с согласованием места для строительства нового аэропорта. Губернатор региона тогда сообщал, что проект должен быть полностью готов и согласован до конца 2025 года.

Международный аэропорт Иркутска находится в черте города. Строительство нового и развитие старого аэропорта необходимы для увеличения пассажиропотока с 2 до 4,5 млн человек в год.

Для строительства в деревне Позднякова были проведены проектные работы, но документация не прошла экспертизу. Населенный пункт находится в 28 км от Иркутска. Ключевая Падь расположена в 36 км от Иркутска.