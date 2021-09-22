Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Журнал Forbes в пятый раз составил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году, основываясь на оценке прибыли, полученной миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов. Рейтинг возглавил основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов - по данным издания, доходы Мордашова и его семьи выросли в прошлом году почти на 25% и достигли $1,7 млрд.

В тройку лидеров рейтинга вошли председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин, доходы которого оцениваются в $1,48 млрд, а также глава USM Holdings Алишер Усманов с доходами в $1,43 млрд.

Пятерку лидеров замкнули глава "Лукойла" Вагит Алекперов ($1,14 млрд) и сенатор Сулейман Керимов и его семья ($922 млн).

Далее в списке миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году следует глава и бенефициар горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин, доходы которого оцениваются в $897 млн, Андрей Скоч и семья ($875 млн), Виктор Рашников ($828 млн), Геннадий Тимченко ($788 млн), Роман Абрамович ($645 млн).