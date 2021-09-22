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Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году

В тройку лидеров рейтинга вошли основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов с доходами $1,7 млрд, председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин, доходы которого оцениваются в $1,48 млрд, и глава USM Holdings Алишер Усманов с доходами в $1,43 млрд
Глава компании "Северсталь" Алексей Мордашов Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава компании "Северсталь" Алексей Мордашов
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Журнал Forbes в пятый раз составил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году, основываясь на оценке прибыли, полученной миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов. Рейтинг возглавил основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов - по данным издания, доходы Мордашова и его семьи выросли в прошлом году почти на 25% и достигли $1,7 млрд.

В тройку лидеров рейтинга вошли председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин, доходы которого оцениваются в $1,48 млрд, а также глава USM Holdings Алишер Усманов с доходами в $1,43 млрд.

Пятерку лидеров замкнули глава "Лукойла" Вагит Алекперов ($1,14 млрд) и сенатор Сулейман Керимов и его семья ($922 млн).

Далее в списке миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году следует глава и бенефициар горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин, доходы которого оцениваются в $897 млн, Андрей Скоч и семья ($875 млн), Виктор Рашников ($828 млн), Геннадий Тимченко ($788 млн), Роман Абрамович ($645 млн).

Теги
РоссияАлекперов, Вагит ЮсуфовичМордашов, Алексей АлександровичЛисин, Владимир СергеевичУсманов, Алишер БурхановичКеримов, Сулейман Абусаидович
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