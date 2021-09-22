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Руководство Tokyo Electric Power оштрафуют из-за недостаточных мер безопасности на АЭС

В частности, президенту компании Томоаки Кобаякаве сократят жалование на 30%

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Японская энергокомпания Tokyo Electric Power (TEPCO) применит финансовые санкции в отношении руководства в связи с недостаточными мерами безопасности на самой мощной в стране АЭС "Касивадзаки-Карива" (префектура Ниигата), что привело к запрету ее эксплуатации. Об этом сообщил в среду телеканал NHK.

В частности, президенту компании Томоаки Кобаякаве сократят жалование на 30%. Ожидаются также другие дисциплинарные взыскания и перестановки в руководстве. Комитет по контролю за атомной энергетикой в свою очередь проведет проверку АЭС и будет контролировать устранение недочетов.

Деятельность "Касивадзаки-Карива", реакторы которой были остановлены после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, была запрещена в апреле этого года из-за несоответствия требованиям антитеррористической безопасности. Конкретно владельцу АЭС - компании TEPCO - запрещено доставлять и загружать ядерное топливо в реакторы на "Касивадзаки-Карива". Такая мера принимается впервые в истории японской атомной энергетики.

Ранее TEPCO официально согласилась с тем, что безопасность на этой атомной станции соблюдается не на должном уровне. На 15 участках там выявили поломки устройств, призванных отслеживать возможные попытки проникновения на АЭС, их ремонт и замена признаны неудовлетворительными. Помимо неисправного оборудования, на станции были отмечены случаи появления посторонних лиц в помещениях, где должны соблюдаться максимальные меры бдительности. Не обеспечивается, по мнению правительственных экспертов, и должная сохранность ядерных материалов. Исправление этих недостатков и их проверка займут по меньшей мере год.

АЭС "Касивадзаки-Карива" расположена на берегу Японского моря в префектуре Ниигата на острове Хонсю. Она находится на первом месте в мире по совокупной мощности своих семи ядерных реакторов, которая превышает 8,2 тыс. мегаватт. После аварии на АЭС "Фукусима-1" эта станция была остановлена для технических проверок. Ее владелец добивается разрешения на возобновление работы, однако Комитет по контролю за атомной энергетикой не дает на это санкции.

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