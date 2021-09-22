Что нужно знать о проекте бюджета на 2022 год. Разбираемся в цифрах

В 2022 году нефтегазовые доходы составят 9,542 трлн рублей, ненефтегазовые — 15,479 трлн рублей. То есть в общем объеме доходов нефтегазовые поступления займут 38,1%.

При этом по отношению к объему ВВП ненефтегазовые доходы ближайшие три года останутся стабильными — на уровне примерно 11%, а нефтегазовые снизятся — с 7,2% в 2021 году до 5,7% в 2024 году. Власти связывают это с прогнозируемым постепенным снижением цен на нефть, а также с изменением структуры добычи в пользу льготных режимов налогообложения. При этом доля нефтегазовых поступлений в общем объеме доходов следующие три года тоже будет сокращаться — до 33,2% в 2024 году.

Законопроект предусматривает, что средняя цена нефти марки Urals, которую экспортирует Россия, составит $62,2 за баррель в 2022 году и $58,4 и $55,7 в 2023–2024 годах соответственно. При этом бюджетное правило предполагает, что документ будет сверстан исходя из стоимости Urals $44,2 в 2022 году. Все доходы выше этого уровня пойдут в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

В 2019 году российская нефть стоила в среднем $63,59 за баррель, в 2020 году — только $41,73 и, как предполагает проект федерального бюджета, $66 в 2021 году.

При этом российские власти признают, что спрос на нефть может больше и не восстановиться до уровней 2019 года. Этому будет способствовать набирающая силу тенденция энергоперехода экономик разных стран, которая приведет к изменению мирового энергетического баланса.

Кроме того, проект бюджета предусматривает, что средняя контрактная цена на газ в 2022 году останется на уровне 2021 года — $208 за тыс. куб. м. А вот уже в 2023–2024 годах ожидается снижение — на 7,7% и 6,3% соответственно.

Сбор внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) принесет в бюджет 5,308 трлн рублей, а импортного — 3,673 трлн рублей. Налог на прибыль добавит еще 1,447 трлн рублей, внутренние акцизы — почти 987 млрд рублей, импортные — 144,5 млрд. На НДФЛ придется 186,9 млрд рублей, а на ввозные пошлины — 829,2 млрд рублей.