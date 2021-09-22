Что нужно знать о проекте бюджета на 2022 год. Разбираемся в цифрах

Кабинет министров одобрил проект закона о федеральном бюджете на 2022 год и плановые 2023–2024 годы. Дальше он до 1 октября должен поступить на рассмотрение в Госдуму.
В основу бюджета, как и прежде, лег базовый прогноз социально-экономического развития страны на соответствующий период. Нынешний предусматривает, что мировая экономика начнет активно восстанавливаться, а в России на фоне массовой вакцинации пандемия коронавируса будет оказывать все меньшее влияние. В результате отечественная экономика в 2022–2024 годах будет расти на 3% ежегодно.
Рассказываем об основных параметрах главного экономического документа страны на основе материалов к нему, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Что такое федеральный бюджет?
По сути, федеральный бюджет — это закон, в котором правительство планирует будущие доходы и расходы государства на обязательства перед населением.
С одной стороны, бюджет отвечает за то, сколько денег пойдет, например, на здравоохранение, а сколько — на оборону. С другой стороны, это еще и прогноз — какой будет инфляция, сколько в стране соберут налогов, а сколько она заработает на экспорте нефти.
Еще нередко можно услышать другие названия — региональный и консолидированный бюджет. С региональным все просто — его принимают местные законодательные власти, которые планируют расходы местных же органов управления. Консолидированный бюджет может быть и субъекта, и всей страны — он состоит в принципе из всех бюджетов системы, принимаемых на конкретной территории.
Подробнее о том, сколько стадий федеральный бюджет проходит до того, как вступит в силу, рассказываем в нашем спецпроекте.
Какие доходы и расходы заложили в бюджет на 2022 год?
При подготовке бюджета на 2021 год власти предполагали, что он останется дефицитным по крайней мере до 2024 года. Но сейчас они планируют, что и 2022, и 2023 годы станут профицитными.
Так, в следующем году доходы составят 25,021 трлн рублей, расходы — 23,61 трлн рублей, а профицит соответственно — 1,411 трлн рублей. При этом в процентном отношении к объему ВВП траты снова сократятся — с 19,3% ВВП в текущем году до 17,7% ВВП в 2022 году, когда он составит 133,3 трлн рублей.
Для сравнения, по предварительной оценке, в 2021 году доходы бюджета оказались на уровне 23,782 трлн рублей, расходы — 24,058 трлн рублей, а дефицит — примерно 275,7 млрд рублей.
Но цифры могут меняться — власти всегда уточняют бюджет с учетом фактического исполнения.
Что означает профицит бюджета? Это же хорошо?
Дефицит — это превышение расходов бюджета над его доходами. Профицит — наоборот, когда доходы больше расходов. На уровне личного бюджета одного человека или даже семьи профицит действительно выглядит привлекательно, но не все так просто, когда речь идет о бюджете целой страны. Экономисты часто называют профицит результатом жесткой бюджетной политики, которая сдерживает экономический рост и развитие. В идеале на любом уровне государственной системы бюджеты должны быть сбалансированными, то есть расходы равны доходам.
Впрочем, россиянам в повседневной жизни сложно заметить разницу, сбалансированный, дефицитный или профицитный бюджет сверстало правительство. Ведь дефицит не означает мгновенный экономический крах — это явление вообще достаточно частое. До 2019 года последний профицитный бюджет был только в 2010 году.
И наоборот, профицит не приносит небывалых улучшений. Например, в кризисный 2008 год профицит составил 1,6 трлн рублей. Тогда этому способствовали высокие цены на нефть, которая торгуется в долларах. Кстати, поэтому чаще всего бюджетный профицит встречается как раз у стран — экспортеров сырья.
В обоих случаях главным образом важно отношение уровня дефицита или профицита к ВВП. В 2020 году дефицит составил 3,8% ВВП, в 2021 году — 0,2% ВВП, и в 2022 году профицит планируется на уровне 1,1% ВВП.
Что тогда будет с государственным долгом?
В допандемийном 2019 году российский чистый государственный долг стал отрицательным. То есть если бы России в одночасье понадобилось закрыть все свои долги, она бы смогла это сделать. Но уже к лету 2020 года долг российского правительства превысил ликвидные резервы государства и вернулся к положительным значениям. А по итогам года он вырос почти на 40%, до 18,99 трлн рублей, что составило 17,7% от ВВП.
В 2021 году он продолжил расти — до ориентировочно 22,104 трлн рублей — и будет увеличиваться и дальше — до 25,84 трлн в 2022 году и 28,540 трлн рублей и 31,501 трлн рублей в 2023–2024 годах соответственно.
Но сам по себе госдолг больше макроэкономический показатель. Например, в 2020 году его изменение показывало, сколько денег правительство занимает на борьбу с последствиями коронавирусной пандемии. По-настоящему, по мнению многих экономистов, ситуацию отражает соотношение размера государственного долга к объему ВВП. Оно в текущем году составит 17,8%, а следующие годы будет оставаться около 20%. Что, как неоднократно подчеркивал министр финансов Антон Силуанов, остается безопасным и одним из самых низких уровней в мире. При этом уровень безопасности госдолга зависит от многих факторов: например, от стоимости обслуживания, валютной структуры, кредиторов и т.д. Подробнее о российском госдолге можно почитать здесь.
Какой будет инфляция?
Правительство ожидает, что цены в 2022 году вырастут в среднем на 4%. Это та цель, к которой стремится ЦБ, проводя денежно-кредитную политику и меняя ключевую ставку.
Регулятор постоянно корректирует прогноз по инфляции. По его оценкам, на начало сентября 2021 года ее годовой показатель достиг 6,74%, в 2022 году он должен снизиться до 4–4,5% и в дальнейшем оставаться у целевых 4%.
При этом бюджет сверстан из ожиданий, что инфляция в 2021 году составит 5,8%.
А чего ждать от курса рубля?
По базовому прогнозу власти ожидают, что следующие три года курс доллара к рублю будет колебаться в районе 72–74 рублей. В среднем 72,1 рубля за доллар в 2022 году, 73,8 рубля — в 2023 году и 73,6 рубля — в 2024 году.
При этом "в реальном эффективном выражении курс рубля будет оставаться стабильным, что, с одной стороны, позволит поддержать конкурентоспособность российского несырьевого экспорта, с другой — будет способствовать стабилизации внутренней ценовой ситуации".
Что приносит в бюджет самые большие доходы? И сколько будет стоить нефть?
В 2022 году нефтегазовые доходы составят 9,542 трлн рублей, ненефтегазовые — 15,479 трлн рублей. То есть в общем объеме доходов нефтегазовые поступления займут 38,1%.
При этом по отношению к объему ВВП ненефтегазовые доходы ближайшие три года останутся стабильными — на уровне примерно 11%, а нефтегазовые снизятся — с 7,2% в 2021 году до 5,7% в 2024 году. Власти связывают это с прогнозируемым постепенным снижением цен на нефть, а также с изменением структуры добычи в пользу льготных режимов налогообложения. При этом доля нефтегазовых поступлений в общем объеме доходов следующие три года тоже будет сокращаться — до 33,2% в 2024 году.
Законопроект предусматривает, что средняя цена нефти марки Urals, которую экспортирует Россия, составит $62,2 за баррель в 2022 году и $58,4 и $55,7 в 2023–2024 годах соответственно. При этом бюджетное правило предполагает, что документ будет сверстан исходя из стоимости Urals $44,2 в 2022 году. Все доходы выше этого уровня пойдут в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
В 2019 году российская нефть стоила в среднем $63,59 за баррель, в 2020 году — только $41,73 и, как предполагает проект федерального бюджета, $66 в 2021 году.
При этом российские власти признают, что спрос на нефть может больше и не восстановиться до уровней 2019 года. Этому будет способствовать набирающая силу тенденция энергоперехода экономик разных стран, которая приведет к изменению мирового энергетического баланса.
Кроме того, проект бюджета предусматривает, что средняя контрактная цена на газ в 2022 году останется на уровне 2021 года — $208 за тыс. куб. м. А вот уже в 2023–2024 годах ожидается снижение — на 7,7% и 6,3% соответственно.
Сбор внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) принесет в бюджет 5,308 трлн рублей, а импортного — 3,673 трлн рублей. Налог на прибыль добавит еще 1,447 трлн рублей, внутренние акцизы — почти 987 млрд рублей, импортные — 144,5 млрд. На НДФЛ придется 186,9 млрд рублей, а на ввозные пошлины — 829,2 млрд рублей.
Каким будет ФНБ? Средства из него будут на что-нибудь тратить?
Согласно подготовленному законопроекту, 3,2 млрд рублей пойдут на софинансирование добровольных пенсионных накоплений россиян. Это, собственно, одна из целей существования фонда.
Также деньги из него можно тратить и на покрытие бюджетного дефицита, но этого власти следующие три года делать не планируют.
Объем ФНБ на 1 сентября 2021 года достиг 14,017 трлн рублей, или 12,1% ВВП. И правительство рассчитывает увеличить его до 16,478 трлн рублей на начало 2023 года и до 20,102 трлн рублей на начало 2024 года.
И как государство собирается тратить деньги?
Новый бюджет на 2022–2024 годы предусматривает значительное увеличение расходов на выполнение обязательств перед гражданами России, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.
Так что традиционно самые большие расходы планируются в разделе "социальная политика" — 5,838 трлн рублей, или 24,7% от общего объема бюджетных трат.
На втором месте — национальная оборона с расходами 3,51 трлн рублей в 2022 году. На третьем — экономика: 3,384 трлн рублей. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность оказались на четвертом месте — 2,819 трлн рублей, и замыкают пятерку направлений по тратам "общегосударственные вопросы" — 1,877 трлн рублей. Это те деньги, которые идут на обеспечение, например, работы аппарата президента, законодательных и исполнительных органов власти, судебной системы, а также на проведение выборов и т.п.
На образование и здравоохранение планируют направить примерно по 1,2 трлн рублей соответственно.
При этом каждое из таких направлений состоит еще из подразделов. Например, "социальная политика" включает пенсионное обеспечение, социальное обеспечение и обслуживание населения, охрану семьи и детства и другие вопросы национальной политики. И главная задача бюджета на следующие три года — "адресная поддержка людей, прежде всего семей с детьми, всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, нуждающихся, одиноких родителей".
Финансирование национальных проектов вырастет примерно на 9% — с планировавшихся ранее 2,5 трлн рублей до 2,7 трлн рублей.