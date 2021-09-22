Зеленский и Эрдоган решили ускорить создание зоны свободной торговли Украины и Турции

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган, находящиеся с визитом в США для участия в 76-й Генассамблее ООН, во время встречи договорились активизировать работу по заключению соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами. Об этом в среду сообщил офис украинского лидера.

"Президенты договорились активизировать работу по завершению процесса заключения соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турецкой Республикой", - отметили в офисе.

По его данным, Эрдоган принял приглашение Зеленского посетить Украину для участия в 10-м заседании Совета стратегического сотрудничества, которое планируется этой осенью.

Зеленский отметил стратегический характер украинско-турецких отношений и важность наращивания темпов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах. Стороны обсудили вопросы связей в сфере энергетики в контексте диверсификации энергоносителей, а также темпы реализации совместных проектов, в частности, по строительству жилья для представителей крымскотатарского народа. Собеседники рассмотрели и вопрос поддержания стабильной ситуации безопасности в регионе Черного моря.

В офисе добавили, что президент Украины поблагодарил турецкого коллегу за поддержку новой переговорно площадки "Крымская платформа".