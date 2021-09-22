Источники: Мишустин 23 сентября проведет совещание с компаниями сектора майнинга

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Консультации по изменению налоговых механизмов для майнинговых отраслей в четверг продолжатся на уровне премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сказали ТАСС два источника.

"На четверг назначена встреча [премьер-министра] Михаила Мишустина с акционерами и руководством металлургических компаний и производителей удобрений", - сказал первый собеседник. Второй эту информацию подтвердил.

ТАСС пока не располагает комментарием пресс-службы правительства.

Власти и крупный бизнес в последние недели активно обсуждают налоговую нагрузку с 2022 года, которая по инициативе Минфина должна возрасти на компании этих секторов на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры. Обсуждается изменение ставок НДПИ, а также формулы налога на прибыль организаций, которая, по утверждению Минфина, должна будет стимулировать компании больше инвестировать и меньше платить дивиденды.