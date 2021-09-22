Матвиенко заявила, что работа над проектом бюджета является одной из приоритетных задач СФ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что в ближайшие месяцы парламентариев ждет чрезвычайно активная работа, одним из приоритетов которой будет проект федерального бюджета.

"В ближайшие месяцы нам предстоит чрезвычайно активная законодательная работа. С учетом начала работы депутатов Госдумы нового созыва практически за два месяца нам необходимо отработать целый ряд ключевых федеральных законов. И мы, как всегда, должны гарантировать высочайшее качество каждого из них. Одной из приоритетных задач является работа над проектом федерального бюджета", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду, открывая осеннюю сессию.

Она напомнила, что предложения сенаторов по формированию концепции бюджета были направлены в правительство. "Насколько полно они учтены, мы оценим на наших традиционных парламентских слушаниях 5 октября", - сказала спикер Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что в бюджете должны быть отражены все инициативы, на которые обращают внимание субъекты Федерации. "Крайне важно следить за уровнем их финансовой самодостаточности и наполняемости бюджетов. Обращаю также ваше внимание на то, что недавно президент поручил правительству подготовить изменения в законодательство, которые будут способствовать более активному вовлечению граждан в процесс формирования региональных бюджетов. Считаю, что сенаторы также должны подключиться к этой работе и подготовить свои предложения", - сказала она.