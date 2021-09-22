Mastercard введет в 2022 году пониженные межбанковские комиссии для малого бизнеса

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/ Международная платежная система Mastercard в 2022 году введет пониженный размер межбанковской комиссии для малого бизнеса при приеме платежей посредством технологии Tap on Phone (через смартфон). Это подтвердили ТАСС в пресс-службе Mastercard.

"Заявленные изменения направлены на поддержку микробизнеса, в том числе для которого и создана технология приема оплаты в одно касание к смартфону (Tap on Phone) картой или другим платежным устройством. Этот простой, удобный и безопасный способ приема платежей, который Mastercard первой начала внедрять в России. Он позволяет расширить аудиторию клиентов, тем более когда покупатели все чаще предпочитают бесконтактную оплату различными платежным устройствами", - сообщили в пресс-службе международной платежной системы, отвечая на соответствующий вопрос.

В Mastercard также отметили, что интерчейндж является важным инструментом, который позволяет стимулировать внедрение инновационных технологий, поддерживать развитие платежей в торговых предприятий и создавать привлекательные предложения для держателей карт. Он выплачивается при операциях в торговых предприятиях банками-эквайерами непосредственно банкам-эмитентам.

Как сообщило в среду издание "Коммерсантъ", Mastercard разослала банкам сообщение, что с 21 января 2022 года вводит специальный тариф для малого бизнеса - интерчейндж 1% при оплате с технологией Tap on Phone (когда смартфон выступает в роли POS-терминала).