Минфин не видит предпосылок для роста госдолга регионов в 2021 году

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минфин не видит предпосылок для роста госдолга российских регионов до конца текущего года, сообщил в интервью ТАСС первый замминистра финансов Леонид Горнин. По данным на сентябрь, государственный долг находится на безопасном уровне и составляет 2,5 трлн рублей в целом по всей стране, это около 25% от собственных доходов субъектов, отметил он.

По словам Горнина, допдоходы регионов текущего года должны стать источниками для сокращения их долга. "Есть только один регион, чей государственный долг превышает 100%. Сейчас там проводится ответственная долговая политика, направленная на сокращение объема госдолга. В целом по стране уровень долга не растет, напротив, он даже несколько сократился по состоянию на 1 января 2021 года. Важно, чтобы те дополнительные доходы, которые сформировались у регионов в этом году, стали источником для сокращения госдолга", - сказал первый замминистра.

"Каких-либо предпосылок роста государственного долга до конца года мы не прогнозируем", - добавил он.

Горнин допустил рост госдолга в отдельных субъектах. "Однако необходимо помнить о тех инструментах и мерах поддержки, которые мы запустили в рамках программы взаимоотношений с регионами. За последние 20 лет Российская Федерация впервые приняла решение предоставить регионам до 337 млрд рублей, чтобы они могли снизить долговую нагрузку и довести уровень рыночного долга до 25%. В эту программу вошли 29 субъектов, которые готовы взять на себя ответственность за проведение взвешенной долговой политики. Рыночный долг регионов и муниципалитетов не может превышать 25% объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета. Это означает, что уровень рыночного долга субъекта может расти только пропорционально росту собственных доходов. Я думаю, что все будут придерживаться этой позиции", - заключил он.