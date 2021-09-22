В Приангарье введут в эксплуатацию заводы по лесопереработке

ИРКУТСК, 22 сентября. /ТАСС/. Лесопильный завод, который будет перерабатывать 200 тыс. кубометров древесины в год, введут в эксплуатацию в Чунском районе Иркутской области в январе 2022 года. В инвестиционный проект стоимостью более 1 млрд рублей также входит строительство завода по производству топливных пеллет, сообщила в среду пресс-служба Корпорации развития Иркутской области.

"Одно из самых крупных предприятий Чунского района - Октябрьский лесозаготовительный комбинат - реализует инвестиционный проект по модернизации производства стоимостью свыше 1 млрд рублей. Проект предусматривает строительство нового лесопильного завода, дополнительных сушильных камер, строительство электрической подстанции, подъездных путей и пеллетного завода", - говорится в сообщении.

Лесопильный завод будет запущен в январе 2022 года, его готовность составляет более 80%. В 2023 году будет открыто производство топливных пеллет - измельченных и спрессованных в гранулы опилок и щепы.

В год комбинат заготавливает 200 тыс. куб. м леса, из которых половину перерабатывает сам. Он изготавливает пиломатериалы и погонажные изделия. Запуск нового лесопильного завода позволит полностью перерабатывать древесину собственными силами. Сейчас на комбинате работают около 400 человек, расширение производства позволит создать более 20 новых рабочих мест.

Иркутская область - один из главных лесопромышленных регионов России. В Приангарье сосредоточено более 10% лесов страны.