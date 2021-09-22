Минцифры готовит первый пакет мер по поддержке телеком-отрасли

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ готовит первый пакет мер по поддержке телекоммуникационной отрасли и до конца октября предложит отдельные инициативы. Об этом глава министерства Максут Шадаев сообщил ТАСС на мероприятии, посвященном открытию второго модуля обучения образовательной программы "Мастерская новых медиа".

"Мы сейчас готовим предложения, первый пакет мер по поддержке телеком-отрасли. Телеком активно обсуждаем, я думаю, что до конца октября мы предложим отдельные меры, связанные с поддержкой телеком-отрасли", - отметил министр.