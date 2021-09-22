Utair разрешила перевозить кошек и собак на пассажирских креслах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с сентября разрешила перевозить кошек и собак на пассажирских креслах. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в среду.

"Utair вводит новые возможности для тех, кто путешествует с животными, и с сентября начинает перевозить кошек и собак на пассажирских креслах - на соседнем от хозяина месте у окна", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, чтобы забронировать кресло для животного, на этапе покупки нужно оформить авиабилет на два места - на себя и на животное. Для безопасности питомцу на борту потребуется жесткий контейнер размером до 55х40х40 см с надежным запирающим устройством. Вес животного вместе с переноской не должен превышать 20 кг. При этом, чтобы ему было легче перенести полет, габариты клетки должны позволять ему встать в полный рост, повернуться вокруг себя. Переноска закрепляется ремнями безопасности на все время полета.

"Мы с большим уважением и заботой относимся к нашим четвероногим пассажирам и рады, что путешественники с животными отдают предпочтение Utair. Понимаем, что хозяева не хотят оставлять любимцев в незнакомой для них обстановке и подвергать стрессу, поэтому расширяем нормы провоза животных на борту и делаем полет удобнее в соответствии с правилами авиационной безопасности. В прошлом году мы увеличили максимальное количество животных в салоне до 10, а теперь начинаем перевозить их на пассажирских сиденьях", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Пресс-служба отметила, что Utair сохраняет бесплатные условия перевозки животных-поводырей, сопровождающих пассажиров с ограниченной мобильностью или нарушениями зрения или слуха. Авиакомпания перевозит их в салоне воздушного судна бесплатно при наличии подтверждающих документов.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).