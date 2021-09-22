Ростуризм обсуждает расширение практики check-up в санаториях

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Ростуризм обсуждает расширение практики комплексного обследования организма в российских санаториях, сообщила заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова на форуме "Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности".

"На мой взгляд, то, что может сделать вся медицинская отрасль, включая санатории, это check-up, который совмещен при этом с приятным отдыхом. Если мы в этом направлении будем двигаться и у нас появится необходимость наличия как у каждого автомобиля ОСАГО и прохождения ежегодного check-up после каких-то лет, возможно, окажет очень значимое влияние на развитие санаторно-курортной отрасли и внутреннего медицинского туризма. Это субъективное мнение, которое мы потихоньку начали обсуждать", - сказала Лысенкова.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что осенний этап туристического кешбэка стимулировал интерес россиян к санаторному отдыху на фоне пандемии. Глава ведомства отметила, что санаторно-курортные поездки - основной фокус кешбэка, люди бронируют длительные лечебные программы в санаторно-курортные учреждения на осень.