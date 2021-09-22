Нижегородская компания создаст производство деталей для двигателей иномарок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) выделил льготный заем нижегородскому литейному заводу на создание производства деталей для двигателей к автомобилям иностранного производства. Компания планирует создавать сложные комплектующие, в частности, для Hyundai, Ford и Peugeot-Citroen, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Фонд развития промышленности (ФРП), входящий в группу ВЭБ.РФ, предоставил нижегородскому предприятию "Литейный завод "РосАЛит" заем на 323 млн рублей. <…> Предприятие намерено ежегодно выпускать около 180 тыс. деталей для двигателей. Повышение технического уровня даст возможность производить сложные комплектующие внутри страны, увеличив локализацию двигателей", - сказано в сообщении.

Проект направлен на освоение и локализацию сложных комплектующих, в том числе для трех зарубежных производителей - Hyundai, Ford и Peugeot-Citroen. Планируется создание 106 новых рабочих мест, в том числе 33 высокопроизводительных.

"Производственные мощности будут серьезно модернизированы и дополнены автоматизированным комплексом на базе машины литья под давлением c усилием запирания 2 000 тонн и высокопроизводительными обрабатывающими центрами. При поддержке ФРП мы увеличим локализацию производства двигателей с созданием новых сложных технологических переделов, которые повысят технический уровень предприятия", - сообщил генеральный директор завода Фархад Асисольсольтани.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что за время существования ФРП поддержку получили порядка 30 нижегородских проектов на сумму более 7 млрд рублей, благодаря чему предполагается создание около 1 тыс. рабочих мест. "Проект, который в этот раз поддержал ФРП, стимулирует развитие отрасли автомобилестроения, а она для нашего региона является одной из приоритетных. В этом и смежных направлениях работают около 150 предприятий - более 50 тысяч человек, в том числе обладающих уникальными компетенциями", - сказал Никитин.