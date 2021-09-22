"ВКонтакте" поддержит культурные проекты грантами

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. "ВКонтакте" запустила грантовую программу для организаций в сфере культуры и искусства. Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.

"ВКонтакте" запустила грантовую программу для организаций, которые создают проекты в области культуры и открывают новые направления в искусстве. Грант можно потратить на продвижение проекта или мероприятия "ВКонтакте". Так платформа помогает представительствам культурных учреждений развиваться в диджитал-среде", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что подать заявку и получить грант могут музеи, театры и филармонии, авторские выставочные центры, арт-пространства и культурные объединения вне зависимости от региона, а также онлайн-проекты.

Для получения гранта необходимо иметь активное сообщество в соцсети и регулярно взаимодействовать с аудиторией, при этом число подписчиков значения не имеет, будут оцениваться актуальность темы, формат проекта, вовлеченность аудитории и наполнение сообщества. Грант можно получить как на продвижение отдельного мероприятия, так и на развитие проекта в целом, уточнили в пресс-службе.

Общий грантовый капитал составляет 12 млн рублей. Каждые три месяца можно подать заявку на грант в размере 100 тыс. рублей - его смогут выиграть 10 участников, раз в год есть на грант в размере 1 млн рублей - его смогут получить пять участников, а еще шесть смогут стать обладателями грантов в размере 500 тыс. рублей.