Эксперты: спрос на одноразовые маски в РФ упал почти на 20% в августе и начале сентября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Одноразовые медицинские маски стали пользоваться меньшим спросом у россиян в августе и первой половине сентября - он упал на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а спрос на антисептики, наоборот, вырос на 53%, сообщил ТАСС представитель пресс-службы "Платформы ОФД", обрабатывающей кассовые чеки.

"Объем продаж одноразовых медицинских масок в натуральном выражении (в штуках) за август и первую половину сентября снизился на 19%. Средний чек покупки составил 59 рублей, что на 34% ниже, чем в прошлом году", - сказал собеседник агентства.

Он объяснил снижение объема продаж масок переходом многих офисных сотрудников на удаленный или гибридный формат работы, а также с кратным ростом числа тех людей, у кого в этом году появилась возможность отправиться в отпуск.

В то же время объем продаж антисептиков за август и первую половину сентября вырос на 53%. Средний чек покупки составил 264 рублей, что на 23% выше, чем в прошлом году. Антисептики покупают большими объемами, чем в прошлом году, чтобы экономить время и средства на пополнение запасов санитайзеров, добавил представитель компании.

Об исследовании

Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация кассовых чеков, поступающих в адрес "Платформы ОФД" с 1 млн кассовых аппаратов по всей России (ежедневно обрабатывается свыше 48 млн чеков). Сравнивались данные за август и 1-15 сентября 2021 и 2020 годов. В выборку попала информация об официальных продажах, т. е. зафиксированная кассовыми аппаратами и поступившая в адрес ОФД.

Чек Индекс (Checkindex.ru) - аналитический ресурс "Платформы ОФД", обрабатывающей ежедневно свыше 48 млн чеков с более миллиона онлайн-касс в России. Проект показывает изменение реальных трат россиян на отдельные товары, категории, отрасли розничной торговли и сферы услуг.