Источник: Минфин внес в кабмин поправки в НК об увеличении налога на прибыль до 25-30%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минфин внес в правительство законопроект, вводящий новый порядок исчисления налога на прибыль организаций с привязкой к размеру выплаченных дивидендов и инвестициям, сообщил ТАСС источник, знакомый с текстом законопроекта. Как следует из проекта поправок, который имеется в распоряжении ТАСС, новая формула может увеличивать налог на прибыль для некоторых организаций с 20% до 25-30%.

Согласно проекту документа, в Налоговом кодексе появится новая статья, которая определяет ставку налога на прибыль, подлежащему зачислению в бюджет. Вводится показатель ПНП, который рассчитывается "как разница между суммой дивидендов, выплаченных налогоплательщиком за налоговый период и четыре непосредственно предшествующих ему налоговых периода, и суммой осуществленных за указанный период расходов, формирующих первоначальную стоимость основного средства". Размер чистых активов организации определяется по бухгалтерской отчетности организации. Таким образом, документ вводит привязку ставки налога к дивидендам за последние пять лет и инвестициям. ТАСС направил запрос в Минфин.

Если коэффициент ПНП меньше единицы, то налог на прибыль в части, зачисляемой в бюджет, остается неизменным. Если равен от 1 до 2, то размер ставки, зачисляемой в бюджет, увеличивается с 3% до 8%. Согласно НК, действующая ставка налога на прибыль в России - 20%, из которых 3% зачисляются в федеральный бюджет, а 17% - в бюджеты субъектов РФ. Таким образом, итоговая ставка налога на прибыль может увеличиваться до 25%.

Если ПНП больше 2, то часть, зачисляемая в бюджет, увеличивается с 3% до 13%, а итоговая ставка налога на прибыль увеличивается до 30%.

Новая статья не применяется к компаниям, которые за предыдущие пять лет выплатили суммарно меньше 5 млрд рублей дивидендов. Ее действие также не распространяется на госкорпорации и компании, в которых те владеют более 50%. Выводятся из под влияния новой статьи организации, доля прямого участия физлиц в которых превышает 50%.

Министр финансов Антон Силуанов на брифинге 21 сентября объяснял журналистам, что ретроспективный механизм обложения по налогу на прибыль несет стимулирующий характер, а не фискальный. "По налогу на прибыль мы не ставим каких-то фискальных целей, чисто стимулирующая мера инвестировать", - сказал он. По словам министра, эта мера затронет "единицы компаний", но отказался их назвать.