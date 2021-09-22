В РФ спецзнаками обозначат запрет движения беспилотников у стратегически важных объектов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Специальный знак "въезд беспилотникам запрещен" появится на российских дорогах в 2025 году. В первую очередь он ограничит движение беспилотных авто у стратегически важных объектов. Об этом сообщила ТАСС представитель рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Вероника Коршикова.

"Знак "Въезд беспилотникам запрещен" появится на дорогах в России в 2025 году. […] В первую очередь знак будет установлен вблизи стратегически важных объектов", - сказала она.

Коршикова пояснила, что на знаке будет изображена перечеркнутая литера "А" ("Автономное вождение"), что означает ограничение движения беспилотных авто в местах, где установлен данный знак.

Она также добавила, что проект обсуждается с Минтрансом РФ, ГИБДД и Росстандартом. Прототип знака будет представлен 19 октября в рамках международного Форума инновационных транспортных технологий, организованного "Автонет".

Ранее в сентябре газета "Ведомости" написала, что запретные зоны для движения высокоавтоматизированного транспорта могут появиться в России. По данным издания, предлагается запретить поездки высокоавтоматизированного транспорта в районе Московского Кремля, а также вокруг ГУМа и ЦУМа, однако свободные от беспилотных автомобилей зоны точно пока не определены.

О допуске беспилотных автомобилей на дороги

В марте кабмин РФ утвердил комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств, согласно которому уже до конца 2021 года на российские дороги будут допущены беспилотные авто без инженера-испытателя в салоне. Также правительство обсуждает план обеспечения к 2030 году инфраструктурой для высокоавтоматизированного автомобильного движения сети основных российских дорог, ожидая, что к этому времени доля таких машин составит минимум 2%.