Решетников: реализация "зеленой повестки" должна учитывать риск ускорения инфляции

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Разработка новых экологических требований к производителям товаров и упаковки должна учитывать риск ускорения инфляции из-за дополнительного удорожания товаров и услуг. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая в Совете Федерации.

"Нам нужно найти правильный баланс между требованиями, которые мы выставляем, потому что в конечном итоге эти требования оплатит производитель. В условиях, когда у нас уровень инфляции далек от целевого, надо очень аккуратно относиться к факторам дополнительного удорожания", - сказал министр.

По его словам, сейчас обсуждается вопрос, должен ли нести ответственность широкий круг субъектов, работающих с упаковкой, или только ее производители. "Например, кофейня, которая использует одноразовые стаканчики. Она тоже может оказаться плательщиком всех этих сборов. И тогда это 4 млн субъектов взаимодействия. Или, условно, сосредоточиться на производителях упаковки, и тогда это 20 тысяч производителей потенциально", - добавил Решетников.

"Мы должны договорится по администрированию, по срокам внедрения, чтобы максимально растянуть это все и сделать минимальным вклад в инфляцию всех этих процессов", - сказал министр.