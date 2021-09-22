Туроператоры не ожидают возобновления прямого авиасообщения с Таиландом в 2021 году

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Прямое авиасообщение с Таиландом вряд ли возобновится до конца 2021 года, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в кулуарах форума "Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности".

"До конца года вряд ли", - сказала Ломидзе.

Она отметила, что в 2022 году все будет зависеть от ситуации с коронавирусом, которая постоянно меняется. По ее словам, российские туристы очень ждут возобновления путешествий в Таиланд и даже при отсутствии прямого авиасообщения многие готовы отправиться туда.

В настоящий момент вакцинированные туристы, в том числе из России, могут отдыхать в Таиланде без карантина на Пхукете и Самуи. В октябре они смогут посетить без карантина еще восемь тайских провинций, включая столичный Бангкок и Чонбури. Пока прямое авиасообщение между Россией и Таиландом не восстановлено, можно воспользоваться рейсами с пересадкой в Стамбуле или Дохе, сообщалось в "Вестнике АТОР".