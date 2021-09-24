"Экспортер года" бьет рекорды: количество заявок на участие в конкурсе превысило 1800

Свыше 1,8 тыс. компаний стали участниками всероссийского конкурса "Экспортер года" в 2021 году. Как сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ), это рекордное количество заявок за всю историю премии

Число заявок на всероссийский конкурс "Экспортер года" ежегодно растет, рассказали организаторы премии. Если в 2018 году в конкурсе приняли участие около 50 экспортеров, то в 2019-м их было уже 1,6 тыс., а в 2020-м - более 1,7 тыс. В этом году количество заявок превысило 1,8 тыс. И это новый рекорд. Заявки принимали с 5 апреля по 2 июля 2021 года. Заполнить анкету для участия могли компании крупного, малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели, которые занимаются несырьевым экспортом товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Участие в конкурсе бесплатное. "Экспортер года" проводится в два этапа. Первый - окружной. Единая окружная конкурсная комиссия определит победителей и призеров в каждом из федеральных округов в период с 5 июля по 15 сентября 2021 года. Затем компании, занявшие первое место в каждой номинации, будут участвовать во втором этапе - федеральном. Лауреатов и дипломантов премии определят с 16 сентября по 1 ноября 2021 года. Церемония награждения победителей федерального этапа пройдет в декабре на международном экспортном форуме "Сделано в России". Они получат различные бонусы от РЭЦ, среди которых обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки. История премии Премия "Лучший российский экспортер" была учреждена в 1998 году. С 2008 года конкурс проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ. В 2015 году премия сменила название на "Экспортер года", а основным критерием отбора участников стал несырьевой экспорт. Кроме того, при выборе победителей было решено отказаться от отраслевой направленности. Новый формат дал возможность участвовать в конкурсе всем субъектам экспортной деятельности, включая малых и средних предпринимателей (МСП). Как подчеркивает первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, премия "Экспортер года" показала целый ряд позитивных тенденций, по которым развивается российский экспорт.

Во-первых, обращает на себя внимание впечатляющее разнообразие номенклатуры экспортных продуктов. Вопреки стереотипам, мы видим широчайший спектр современных товаров мирового уровня: от вертолетной техники до медицинских услуг, от кондитерских изделий до музыкальных инструментов, от станков и оснастки до парфюмерно-косметической продукции, от нефтехимических катализаторов до программного обеспечения. Во-вторых, важно отметить, что преобладает продукция высокого передела со значительной долей добавленной стоимости. В-третьих, географическая диверсификация востребованности российских товаров в мире. Практически на глобусе нет стран, куда бы они не поставлялись. Причем отдельные экспортеры работают одновременно на рынках 50 и более стран Василий Осьмаков первый заместитель министра промышленности и торговли РФ

По его словам, существенным является и то, что среди призеров премии - предприятия очень разного масштаба: от промышленных гигантов до представителей малого и среднего бизнеса, от общеизвестных брендов до стартапов. Первый заместитель министра промышленности и торговли России обращает внимание на высокий уровень зрелости отечественных экспортеров. "Они развивают брендинг на рынках присутствия, поддерживают сайты на соответствующих языках, ведут маркетинговые кампании, прикладывают серьезные усилия к рекламному и пиар-продвижению, участвуют в выставках и ярмарках, выставляют продукцию на торговых площадках самого разного типа, включая электронные, - резюмирует он. - Современный российский экспортер проактивен, он не останавливается на достигнутых успехах, а углубляет присутствие на привычных для себя рынках и энергично осваивает новые. Все это еще раз подтверждает точность фокусировки государственной стратегии в области развития внешней торговли на несырьевом неэнергетическом экспорте и эффективность мер государственной поддержки, которые в рамках этой стратегии применяются".

РЭЦ задумывал "Экспортер года" как конкурс вне отраслевых границ. Он демонстрирует, что в каждом регионе России и в каждой отрасли есть талантливые, сильные, целеустремленные экспортеры, которые готовы много работать, умеют мыслить системно и способны зарабатывать на самых сложных рынках. Главная цель конкурса - показать и поощрить тех предпринимателей, чьи достижения выделяются на фоне остальных, тех предпринимателей, на которых стоит равняться Вероника Никишина генеральный директор РЭЦ

По ее словам, конкурс помогает увидеть не конкурентов, а единомышленников. "Мы хотим показать каждому экспортеру, что он не один на этом поприще, что его окружают коллеги и партнеры, с которыми можно советоваться и сотрудничать по самым острым вопросам экспортной деятельности", - говорит Никишина. Заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев отмечает, что конкурс позволяет развивать и тиражировать истории успеха российских экспортеров. "Важно, что помимо экспортеров несырьевых неэнергетических товаров в конкурсе принимают участие и становятся номинантами компании-экспортеры услуг, IT-компании. Полагаем, что их пример мотивирует новых представителей малого и среднего бизнеса начать работать на внешний рынок", - считает он. По словам замминистра, у России есть существенный потенциал по увеличению экспорта услуг. Так, по итогам семи месяцев 2021 года экспорт IT-услуг вырос по отношению к аналогичному периоду 2020-го на 15%, деловых услуг - на 12%, услуг гражданам в сфере культуры и отдыха - на 25%. В 2019 году "Экспортер года" вошел в перечень мер национального проекта "Международная кооперация и экспорт". "Правительство РФ хочет и готово работать с экспортерами, и вместе мы сможем добиваться правильных для экспортного сообщества решений", - уверена Никишина. В настоящее время конкурс проводится при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минкомсвязи РФ.

Объемы производства аграрной продукции в России позволяют не только удовлетворять внутренние потребности, но и увеличивать экспортный потенциал. Наша страна активно наращивает поставки продовольственных товаров на внешние рынки. В прошлом году экспорт вырос на 19%, превысив 30,5 млрд долларов. В этом году положительная тенденция сохраняется. При этом увеличивается доля продукции с высокой степенью переработки Сергей Левин заместитель министра сельского хозяйства РФ