"Экспортер года" бьет рекорды: количество заявок на участие в конкурсе превысило 1800

Число заявок на всероссийский конкурс "Экспортер года" ежегодно растет, рассказали организаторы премии. Если в 2018 году в конкурсе приняли участие около 50 экспортеров, то в 2019-м их было уже 1,6 тыс., а в 2020-м - более 1,7 тыс. В этом году количество заявок превысило 1,8 тыс. И это новый рекорд.
Заявки принимали с 5 апреля по 2 июля 2021 года. Заполнить анкету для участия могли компании крупного, малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели, которые занимаются несырьевым экспортом товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Участие в конкурсе бесплатное.
"Экспортер года" проводится в два этапа. Первый - окружной. Единая окружная конкурсная комиссия определит победителей и призеров в каждом из федеральных округов в период с 5 июля по 15 сентября 2021 года. Затем компании, занявшие первое место в каждой номинации, будут участвовать во втором этапе - федеральном. Лауреатов и дипломантов премии определят с 16 сентября по 1 ноября 2021 года.
Церемония награждения победителей федерального этапа пройдет в декабре на международном экспортном форуме "Сделано в России". Они получат различные бонусы от РЭЦ, среди которых обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки.
История премии
Премия "Лучший российский экспортер" была учреждена в 1998 году. С 2008 года конкурс проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ. В 2015 году премия сменила название на "Экспортер года", а основным критерием отбора участников стал несырьевой экспорт. Кроме того, при выборе победителей было решено отказаться от отраслевой направленности. Новый формат дал возможность участвовать в конкурсе всем субъектам экспортной деятельности, включая малых и средних предпринимателей (МСП).
Как подчеркивает первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, премия "Экспортер года" показала целый ряд позитивных тенденций, по которым развивается российский экспорт.
По его словам, существенным является и то, что среди призеров премии - предприятия очень разного масштаба: от промышленных гигантов до представителей малого и среднего бизнеса, от общеизвестных брендов до стартапов.
Первый заместитель министра промышленности и торговли России обращает внимание на высокий уровень зрелости отечественных экспортеров. "Они развивают брендинг на рынках присутствия, поддерживают сайты на соответствующих языках, ведут маркетинговые кампании, прикладывают серьезные усилия к рекламному и пиар-продвижению, участвуют в выставках и ярмарках, выставляют продукцию на торговых площадках самого разного типа, включая электронные, - резюмирует он. - Современный российский экспортер проактивен, он не останавливается на достигнутых успехах, а углубляет присутствие на привычных для себя рынках и энергично осваивает новые. Все это еще раз подтверждает точность фокусировки государственной стратегии в области развития внешней торговли на несырьевом неэнергетическом экспорте и эффективность мер государственной поддержки, которые в рамках этой стратегии применяются".
По ее словам, конкурс помогает увидеть не конкурентов, а единомышленников. "Мы хотим показать каждому экспортеру, что он не один на этом поприще, что его окружают коллеги и партнеры, с которыми можно советоваться и сотрудничать по самым острым вопросам экспортной деятельности", - говорит Никишина.
Заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев отмечает, что конкурс позволяет развивать и тиражировать истории успеха российских экспортеров. "Важно, что помимо экспортеров несырьевых неэнергетических товаров в конкурсе принимают участие и становятся номинантами компании-экспортеры услуг, IT-компании. Полагаем, что их пример мотивирует новых представителей малого и среднего бизнеса начать работать на внешний рынок", - считает он.
По словам замминистра, у России есть существенный потенциал по увеличению экспорта услуг. Так, по итогам семи месяцев 2021 года экспорт IT-услуг вырос по отношению к аналогичному периоду 2020-го на 15%, деловых услуг - на 12%, услуг гражданам в сфере культуры и отдыха - на 25%.
В 2019 году "Экспортер года" вошел в перечень мер национального проекта "Международная кооперация и экспорт". "Правительство РФ хочет и готово работать с экспортерами, и вместе мы сможем добиваться правильных для экспортного сообщества решений", - уверена Никишина.
В настоящее время конкурс проводится при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минкомсвязи РФ.
По его словам, конкурс "Экспортер года" выявляет наиболее ярких представителей аграрной отрасли, которые вносят весомый вклад в работу по продвижению отечественных товаров за рубежом, а также помогает распространять лучшие практики в этой сфере. Ежегодно он привлекает все больше участников не только со стороны крупных компаний, но и малого и среднего бизнеса, что свидетельствует об устойчивой тенденции укрепления позиций российских фермеров, в том числе на экспортных рынках.
Цели конкурса
Всероссийский конкурс "Экспортер года" создан для того, чтобы поддерживать и развивать экспорт несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Премия выделяет наиболее успешные компании, тем самым поощряя и победителей, и проигравших усиливать свое экспортное направление, наращивать в нем компетенции и знания.
Благодаря конкурсу регионы могут обмениваться опытом организации и поддержки экспортной деятельности, а местные органы исполнительной власти сами заинтересованы в том, чтобы содействовать компаниям эффективно развивать экспорт.
"Экспортер года" помогает распространять опыт эффективного управления экспортными проектами и продвигать лучшие практики в сфере международной торговли. Конкурс поддерживает имидж России как производителя и поставщика качественных товаров и услуг.
Номинации и методика
Премия вручается в двенадцати номинациях. Среди них отраслевые номинации для крупного бизнеса и МСП: "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса", "Экспортер года в сфере услуг", "Экспортер года в сфере высоких технологий", "Трейдер года". Кроме того, каждый соискатель премии может подать заявку на участие в номинациях, присуждаемых за быстрый рост экспортных показателей, - "Прорыв года" для МСП и "Новая география" для крупного бизнеса.
Чтобы подать заявку на участие в конкурсе, нужно заполнить анкету на сайте РЭЦ и прикрепить к ней электронную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копию ИНН). Участвовать могут только те компании, у которых нет неоплаченных налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, просроченной задолженности перед бюджетом РФ.
Чтобы определить победителей и призеров окружных этапов конкурса, РЭЦ формирует Единую окружную конкурсную комиссию. В нее входят представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, деловых и отраслевых ассоциаций, институтов развития, а также аппарата полномочных представителей президента РФ в федеральных округах.
Электронные анкеты ранжируются автоматически. Это позволяет избежать "человеческого фактора" и делает предварительный отбор простым и прозрачным.
В анкете участника оцениваются объем его экспортируемой продукции и доля экспорта в общей выручке компании. У каждого вопроса - свой балл и значимость, или вес. Программа ранжирует анкеты по сумме баллов, скорректированных на вес вопроса. На основании проведенного отбора Организационный комитет конкурса формирует топ-5 компаний по каждой номинации в каждом федеральном округе и направляет регионам данные участников для верификации. Те в свою очередь запрашивают у соискателей необходимые документы, а после проверки направляют в конкурсную комиссию перечень зарегистрированных в их федеральном округе компаний и индивидуальных предпринимателей, которые прошли верификацию.
Компании получают баллы за достижение ключевых показателей по объему экспорта, ассортименту продуктовой линейки, географии экспорта, экспортной зрелости, уровню продвижения продукции на внешних рынках и динамике экспортного роста.
Единая окружная комиссия анализирует полученные данные и определяет победителей и участников, занявших призовые места в каждой номинации. Таким же образом выявляют победителей второго этапа: федеральная комиссия выбирает лауреатов среди анкет победителей окружного этапа конкурса.