В СП считают консервативный вариант прогноза развития экономики РФ реалистичнее базового

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Консервативный вариант прогноза социально-экономического развития экономики России, подготовленный Минэкономразвития, является более реалистичным, чем базовый. Об этом заявил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев в ходе "правительственного часа" по прогнозу социально-экономического развития страны на 2022-2024 годы.

"По мнению Счетной палаты, консервативнвй вариант прогноза, в отношении внутренних условий - он представляется более реалистичным, чем базовый вариант", - сказал Зайцев.

По его словам, опыт прошедших кризисов показал необходимость разработки рисковых сценариев, предполагающих резкое ухудшение внешних и внутренних условий экономического развития.

"Опыт кризиса 2014-2016 годов и коронакризиса 2020 года показал необходимость и важность разработки полноценного рискового сценария, предполагающего резкое ухудшение внешних и внутренних условий экономического развития. О разработке такого стресс-сценария Счетная плата говорит уже неоднократно", - отметил аудитор.

При этом при сохранении пандемиии экономика России оказывается в зоне высокой неопределенности.

"В ситуации сохранения пандемиии мы оказываемся в зоне высокой неопределенности и считаем, что в указанных условиях разработанный прогноз можно использовать как ориентир для проекта бюджета. Однако от правительства, в рамках его полномочий, потребуется гибкая политика реагирования на факторы, которые будут выявляться по ходу развития экономической ситуации в 2022 году", - подчеркнул Зайцев.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития РФ подготовило два варианта прогноза социально-экономического развития экономики страны.