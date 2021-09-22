Набиуллина заявила, что банки научились обходить ограничения предельной стоимости кредита

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Банки научились обходить ограничения предельной стоимости кредита (ПСК), поэтому меры для защиты граждан в этой части нужно усилить, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

"Мы ввели показатель долговой нагрузки заемщика, дестимулируя банки выдавать кредиты тем, кому уже трудно будет обслуживать новый долг, ввели макропруденциальные надбавки, которые делают для банков менее выгодной выдачу новых кредитов, когда мы видим слишком быстрые темпы роста потребительского кредитования. <…> В этой части нам надо будет закон точно усиливать, так как банки подстроились и часть "услуг" проводят в обход ПСК", - сказала она.