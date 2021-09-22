{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минфин предложил привязать акциз на жидкую сталь к экспортной цене сляба

Согласно инициативе ведомства, если средняя за календарный месяц экспортная цена на сляб опускается ниже $300 за тонну, акциз платить не требуется

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ предложило привязать акциз на жидкую сталь к экспортной цене стального сляба. Это следует из текста законопроекта "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ", копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Обсуждаемое сейчас повышение налоговой нагрузки для металлургической, угольной и химической промышленности с 2022 года затронет и жидкую сталь, сказал журналистам во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов.

Согласно законопроекту, ставку акциза на жидкую сталь в рублях предлагается считать по формуле, включающей среднюю за календарный месяц экспортную долларовую цену на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе, умноженную на коэффициент, равный 0,03 для налоговых периодов 2022-2024 годов, и на среднее значение курса доллара США к рублю за календарный месяц. Если средняя за календарный месяц экспортная цена на сляб опускается ниже $300 за тонну, акциз платить не требуется, говорится в законопроекте.

По словам источника, законопроект внесен в правительство. ТАСС направил запрос в Минфин.

Согласно данным ценового агентства Fastmarkets, на 20 сентября цена на стальной сляб из СНГ составляла 720-730 долларов за тонну на базисе FOB Черное море, что было на 15 долларов ниже котировки прошлой недели.

Жидкая сталь - это сплав железа с углеродом, используемый как первичное сырье для производства металлопродукции. Сляб - это полуфабрикат, представляющий стальную заготовку прямоугольного сечения, которая используется для производства листового проката. Сляб производят из слитков прокаткой на обжимных станах или непосредственно из жидкого металла на установках непрерывного литья.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
Песков: Россия выполняет все контрактные обязательства перед потребителями газа в ЕС
Представитель Кремля указал на "очень простую истину", которая состоит в том, что "газ сначала продается, потом добывается, и только потом уже транзитируется"
Читать полностью