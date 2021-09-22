Минфин предложил привязать акциз на жидкую сталь к экспортной цене сляба

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ предложило привязать акциз на жидкую сталь к экспортной цене стального сляба. Это следует из текста законопроекта "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ", копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Обсуждаемое сейчас повышение налоговой нагрузки для металлургической, угольной и химической промышленности с 2022 года затронет и жидкую сталь, сказал журналистам во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов.

Согласно законопроекту, ставку акциза на жидкую сталь в рублях предлагается считать по формуле, включающей среднюю за календарный месяц экспортную долларовую цену на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе, умноженную на коэффициент, равный 0,03 для налоговых периодов 2022-2024 годов, и на среднее значение курса доллара США к рублю за календарный месяц. Если средняя за календарный месяц экспортная цена на сляб опускается ниже $300 за тонну, акциз платить не требуется, говорится в законопроекте.

По словам источника, законопроект внесен в правительство. ТАСС направил запрос в Минфин.

Согласно данным ценового агентства Fastmarkets, на 20 сентября цена на стальной сляб из СНГ составляла 720-730 долларов за тонну на базисе FOB Черное море, что было на 15 долларов ниже котировки прошлой недели.

Жидкая сталь - это сплав железа с углеродом, используемый как первичное сырье для производства металлопродукции. Сляб - это полуфабрикат, представляющий стальную заготовку прямоугольного сечения, которая используется для производства листового проката. Сляб производят из слитков прокаткой на обжимных станах или непосредственно из жидкого металла на установках непрерывного литья.