ЦБ не устраивает, что банки считают меры по ограничению потребкредитов игрой в кошки-мышки

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские банки до сих пор воспринимают меры регулятора по ограничению потребительских кредитов или практикам продаж как игру в кошки-мышки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

"Банки часто до сих пор воспринимают наши меры по ограничению тех же потребительских кредитов или практикам продаж как игру в кошки-мышки. Нам это категорически не нравится, потому что права людей на понятные, адекватные их потребностям и честные в конечном итоге финансовые продукты нарушаются. Мы считаем защиту прав потребителей финансовый услуг сейчас своим важнейшим приоритетом. Пока финансовая индустрия не поймет, что нас устраивает только ситуация, когда взаимодействие финансовой организации и человека прозрачно и выгодно для обеих сторон, мы будем только ужесточать поведенческий надзор", - сказала она.

Кроме того, Банк России предлагает распространить механизм ограничения предельной стоимости кредита (ПСК) на все виды кредитов.

"Чтобы люди видели честную стоимость кредита со всеми "накрученными опциями", с середины следующего года вступит в силу требование об ограничении ПСК по ипотеке. Мы считаем важным распространить такой механизм на все кредиты. И просим здесь вашей поддержки", - заявила Набиуллина.