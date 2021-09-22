Песков: Россия выполняет все контрактные обязательства перед потребителями газа в ЕС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россия выполняет все свои обязательства перед европейскими потребителями газа, увеличить транзит газа до его контрактации невозможно. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Амоса Хохштейна в интервью Bloomberg о том, что Россия должна как можно скорее увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины, так как некоторым странам ЕС может не хватить запасов в случае сильных холодов грядущей зимой.

"Российская сторона на сто процентов и даже больше выполняет все контрактные обязательства перед европейскими потребителями. Более того, насколько нам известно, сейчас мы вообще близки к историческому максимуму по объемам поставок газа европейским покупателям", - заявил представитель Кремля. Песков указал на "очень простую истину", которая состоит в том, что "газ сначала продается, потом добывается, и только потом уже транзитируется". "Невозможно транзитировать газ, не продав его", - подчеркнул он.