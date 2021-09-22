Главы "Газпрома" и Shell обсудили ситуацию на европейском рынке газа

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден обсудили ситуацию на европейском рынке газа, а также работу проекта "Сахалин-2", говорится в сообщении российского газового холдинга.

"В частности, речь шла о проекте "Сахалин-2" и работе компаний в области снижения углеродного следа в производственно-сбытовой цепочке природного газа. Отдельное внимание Алексей Миллер и Бен ван Берден уделили ситуации на европейском газовом рынке", - сообщил "Газпром".

Детали встречи не раскрываются.

Европа этой осенью столкнулась с необычайно низкими запасами газа в хранилищах, что в совокупности с другими факторами вызвало рекордный рост цен на газ. Так, в середине сентября котировки фьючерсов на газ на хабе в Нидерландах доходили до уровня $970 за тысячу кубов, но затем скорректировались.

"Сахалин-2" является первым в России заводом по производству сжиженного природного газа (СПГ). Он запущен в 2009 г. Первые две технологические линии позволяют производить около 11,6 млн тонн СПГ в год. Оператор проекта - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.