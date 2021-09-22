ЦБ в 2022 году выпустит рекомендации по учету климатических рисков финорганизациями

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Банк России планирует в середине следующего года опубликовать рекомендации об учете климатических рисков финансовыми организациями, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

"В конце этого года мы опубликуем консультативный доклад об учете климатических рисков финансовыми организациями и подходах Банка России к их регулированию. После этого, в середине следующего года, мы планируем опубликовать уже рекомендации для участников рынка", - сказала она.

По мнению главы ЦБ, климатические риски все сильнее влияют на экономику - и через прямые последствия от изменения климата, и через ужесточение регулирования и изменение структуры энергопотребления в других странах.

"Наша страна, обладая огромными запасами энергоносителей, в 20-м веке строила свою экономику почти без оглядки на энергозатраты. Для нас энергопереход будет непростым, мы должны это понимать", - отметила Набиуллина.

Банк России считает, что нужно найти баланс между климатическими (или ESG) рисками и стандартными финансовыми рисками. "Учитывать влияние климатических рисков на будущее финансовое положение компании. Нельзя, чтобы сама по себе финансово неустойчивая компания получала дешевое финансирование только потому, что соответствует зеленым стандартам. И наоборот - "коричневая" компания, у которой сегодня все прекрасно с финансовыми показателями, должна понимать, что наиболее выгодные условия финансирования будут, если она займется повышением собственной экологичности", - подчеркнула Набиуллина.