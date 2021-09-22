В Москве открыли инсталляцию, посвященную экоразвитию за счет "зеленых" облигаций

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Инсталляция, посвященная "зеленым" облигациям, открылась в среду у станции метро "Нижегородская" в Москве. Средства от реализации таких ценных бумаг власти города направят на развитие метрополитена и покупку электробусов, сообщила журналистам первый замначальника управления заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова.

"Смысл этой инсталляции состоит в том, что мы хотим обратить внимание москвичей на "зеленые" облигации, которые выпустило правительство Москвы. "Зеленые" облигации - это финансовый инструмент, средства от которого могут быть направлены только на проекты, связанные с экологичным развитием. В первую очередь для Москвы - это развитие метро и закупка электробусов, что позволяет снизить количество выхлопов", - сказала Дерунова.

Размещение первого в России субфедерального выпуска "зеленых" облигаций Москвы состоялось 27 мая. Объем выпуска составил 70 млрд рублей, номинал облигаций - 1 тыс. рублей, срок обращения - семь лет, дата погашения - 18 мая 2028 года. Также власти Москвы планируют до конца года выпустить "зеленые" облигации для физических лиц, объем выпуска может составить 5 млрд рублей.

Представители столичного комплекса по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений и департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города высадили суккуленты в брендированные горшочки. На них также есть хэштег #ЗеленыеОблигации.

Об арт-объекте

Как отметили в пресс-службе столичного комплекса по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, в городе планируется в ближайшее время установить несколько таких зеленых арт-объектов. Они призваны наглядно показать, как воплощаются в жизнь городские экологические проекты и какую миссию они несут.

"Инсталляция на станции "Нижегородская" - это живой сад, кусочек парка, через который проходят пассажиры. Сегодня, в Международный день без автомобиля, мы подчеркиваем, что метро - это экологичный транспорт, который не загрязняет воздух, и пользоваться им безопасно для окружающей среды", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра столицы Максима Ликсутова.

Средства, полученные от размещения "зеленых" облигаций Москвы, направляются только на те проекты, которые помогут улучшить экологию города, снизив выбросы загрязняющих веществ и парникового газа. Город закупит 400 электробусов, построит 18 новых станций и 43,8 км Большой кольцевой линии метро, а также реконструирует три станции и 4 км линий Московского метрополитена. Ранее заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева сообщила, что все электробусы, купленные за средства от реализации "зеленых" облигаций, будут специальным образом брендированы.