Глава Минпромторга призвал срочно разработать меры борьбы с контрафактом детских товаров

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров считает необходимой срочную разработку мер по борьбе с контрафактом детских товаров, говорится в сообщении министерства по итогам заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. По оценкам министра, доля контрафакта в этой области может доходить до 40%.

Мантуров подчеркнул, что количество нарушений в этом сегменте сильно превосходит все остальные товары народного потребления. "Ассоциация предприятий индустрии детских товаров оценивает долю контрафакта в 40%. Это очень тревожный звонок, особенно учитывая насколько востребованными стали online-покупки. Поэтому нам необходимо срочно разработать пакет мер, чтобы оперативно пресекать злоупотребления в этой сфере", - сказал он.

По словам Мантурова, особенно остро стоит вопрос роста угрозы незаконного использования товарных знаков и анимационных образов. "Поэтому на заседании было предложено совместно с Российским центром оборота прав на результаты творческой деятельности создать электронный реестр соглашений. Он позволит отслеживать незаконное использование анимационных образов благодаря соглашению между производителями и импортёрами детских товаров, и правообладателями реализации", - говорится в материалах министерства. Минпромторг рассчитывает, что такой реестр позволит объединить в одной базе полную и достоверную информацию о правоотношениях лицензиаров и лицензиатов, в том числе в части выпуска товаров для детей.