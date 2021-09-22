В Адыгее намерены снизить уровень безработицы за счет проектов в сфере энергетики

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены к концу года снизить уровень безработицы в регионе с 1,3 до 0,8 процентных пункта, в том числе за счет реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики. Об этом сообщил в среду глава республики Мурат Кумпилов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"Уровень зарегистрированной безработицы в республике составляет 1,3 процентных пункта, но в конце года мы прогнозируем 0,8 пункта. А в июле 2020 год это составляло аж 4,8 процентных пункта. За счет чего? За несколько лет мы реализовали такие инвестпроекты как ветрогенерация - мы вырабатываем 150 мегаватт за счет ветрогенерации, 23 млрд рублей вложений. Солнечная энергетика - миллиард рублей, 10 мегаватт вырабатываем", - сказал Кумпилов.

Кроме того, по его словам, в настоящее время в регионе реализуются проекты в сфере торговли и производства продуктов питания.

"В сфере торговли "МЕГА Адыгея" - 4,2 млрд инвестиции. Молочно-товарная козья ферма - у нас будет самый большой кластер козьих ферм с переработкой молока и производством твердых сыров, мягкого адыгейского сыра и цельного молока. Мы реализовали первый этап проекта: до конца года уже шесть тысяч голов зааненской породы завозим, уже на сегодняшний день три тысячи голов дают молоко", - рассказал глава Адыгеи.

Он отметил, что в регионе отмечается рост основных экономических показателей. "Рост ВРП мы прогнозируем на 2021 год - 104%. Индекс промышленного производства на сегодня составляет 108 процентов. Темп роста собственных доходов в бюджет составляет 126%", - пояснил Кумпилов.