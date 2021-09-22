Путин поручил кабмину поддержать строительство нового тубдиспансера в Адыгее

НОВО-ОГАРЕВО, 22 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал на встрече с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым поддержать проект строительства нового противотуберкулезного диспансера в республике и дать соответствующее поручение правительству.

На встрече, которая прошла в среду в режиме видеоконференции, Кумпилов отметил, что действующий противотуберкулезный диспансер в Майкопе находится внутри жилого квартала, рядом со школой. Это здание, построенное в 1916 году, невозможно отремонтировать, указал глава республики. "Мы проектировали уже и экспертизу прошли, у нас есть проект стоимостью 2,4 млрд рублей. Просим поддержать, чтобы мы реализовали этот проект", - сказал глава региона.

"То, на что вы обратили внимание, заслуживает поддержки правительства. Соответствующее поручение я обязательно дам. Это касается вопросов здравоохранения, в данном случае противотуберкулезного диспансера", - сказал Путин. Президент отметил, что борьбе с этим заболеванием уделяется достаточно много внимания и "есть очень хорошие результаты по этому направлению в стране в целом". "Поэтому, конечно, республика должна подключиться к этой работе", - добавил глава государства.

Путин также пообещал дать поручение правительству о поддержке в отношении строительства водоочистных сооружений. "Тоже соответствующее поручение будет правительству сформулировано", - сказал Путин, выслушав доклад Кумпилова о том, что очистные сооружения в Майкопе построены в 1956 году и нуждаются в расширении.