Борт British Аirways после вынужденной посадки остается в Ташкенте из-за технеисправности

ТАШКЕНТ, 22 сентября. /ТАСС/. Boeing-777 авиакомпании British Аirways, выполнявший рейс по маршруту Исламабад - Лондон и из-за смерти 83-летней пассажирки совершивший вынужденную посадку в международном аэропорту Ташкента, пока не может продолжить полет по техническим причинам. Об этом в среду сообщили корреспонденту ТАСС в администрации аэропорта.

"После дозаправки у самолета отказал один из топливных насосов, для устранения неисправности были привлечены сотрудники Uzbekistan Airways Technics, которым был оформлен допуск на судно", - сказал представитель аэропорта.

Ранее сообщалось, что 83-летняя пассажирка рейса Исламабад - Лондон, выполнявшегося авиакомпанией British Аirways, почувствовала себя плохо, из-за чего командир корабля принял решение совершить вынужденную посадку в Ташкенте, но вскоре женщина умерла. По словам представителя аэропорта, в настоящее время самолет стоит на запасной стоянке, а пассажиры размещены в зале для транзитных пассажиров.

Ожидается, что после завершения ремонтных работ и оформления необходимых в этих случаях документов самолет вылетит к месту назначения.